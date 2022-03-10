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Концерн Peugeot вывел на тесты новый купе-кроссовер в кузове старого универсала

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Тестовый мул был замечен во время испытаний в кузове обычного универсала.

Сейчас подробностей о новинке немного. Известно, что она будет представлять собой купеобразный кроссовер, который войдет в семейство 308.

Пока модель тестируют в кузове обычного универсала. Есть данные, что автомобиль получит имя 408 и будет отличаться от хэтчбека и кросс-хтчбека 308 увеличенным дорожным просветом, измененной оптикой и более динамичным силуэтом.

О технических характеристиках новинки пока остается только догадываться.  Предположительно в моторной гамме будут обычные и гибридные установки.

Концерн Peugeot вывел на тесты новый купе-кроссовер в кузове старого универсала Концерн Peugeot вывел на тесты новый купе-кроссовер в кузове старого универсала Концерн Peugeot вывел на тесты новый купе-кроссовер в кузове старого универсала Концерн Peugeot вывел на тесты новый купе-кроссовер в кузове старого универсала Концерн Peugeot вывел на тесты новый купе-кроссовер в кузове старого универсала

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