Концерн Peugeot вывел на тесты новый купе-кроссовер в кузове старого универсала

Тестовый мул был замечен во время испытаний в кузове обычного универсала.

Сейчас подробностей о новинке немного. Известно, что она будет представлять собой купеобразный кроссовер, который войдет в семейство 308.

Пока модель тестируют в кузове обычного универсала. Есть данные, что автомобиль получит имя 408 и будет отличаться от хэтчбека и кросс-хтчбека 308 увеличенным дорожным просветом, измененной оптикой и более динамичным силуэтом.

О технических характеристиках новинки пока остается только догадываться. Предположительно в моторной гамме будут обычные и гибридные установки.