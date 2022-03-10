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Автоконцерн АВТОВАЗ собрал первый предсерийный экземпляр новинки LADA 2023 года

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Российский автогигант распространил в сети тизерное изображение, где показали прикрытую новинку, которая должна дебютировать в следующем году.

Автоконцерн АВТОВАЗ собрал первый предсерийный экземпляр новинки LADA 2023 года, который и показал на тизере.

Как известно, в следующем году планируется запуск новой LADA, созданной на платформе CMF-B. Предположительно именно этот автомобиль и показали на изображении.

В планах производителя в 2023 году запустить производство нового автомобиля В-класса. Он будет основан на той же платформе, что и Renault Logan и Sandero третьего поколения.

Предварительно известно, что эту новинку будут выпускать в кузове универсал и седан.

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