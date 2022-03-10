Марка Alpina вошла в состав компании BMW

Специалисты компании Alpina всегда занималась созданием доработанных версий автомобилей марки BMW.

Компания была основана гонщиком и инженером Буркардом Бовензипеном в 1965 году, хотя делом он занялся тремя годами ранее.

Тогда компания получила название Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG и занималась модернизацией двигателей немецкой марки.

В 1983 году марка получила официальный статус производителя, но теперь из-за более жестких экологических норм и требований нынешние владельцы Alpina решили реорганизовать свой бизнес. В результате права на бренд Alpina они продали компании BMW.

Сумма сделки не раскрывается, но выяснилось, что полноценно распоряжаться брендом немецкая компания сможет только в 2026 году.

До 31 декабря 2025 года нынешние владельцы продолжат заниматься разработкой и производством автомобилей, что предусмотрено действующим соглашением между BMW и компанией Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG.

Стоит уточнить, что Бовензипены продали только свой бренд, тога как компания с названием Bovensiepen продолжит существовать, но будет заниматься обслуживанием и реставрацией старых автомобилей BMW.