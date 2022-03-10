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ГИБДД в РФ сможет запретить автомобилям с дефектами лобового стекла ездить по дорогам

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Автомобилисты, у которых на лобовом стекле есть трещины, могут оказаться в сложной ситуации.
Об этом заговорила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, которая говорит, что уже в необозримом будущем ГИБДД в РФ сможет запретить автомобилям с дефектами лобового стекла ездить по дорогам.

Речь идет даже о трещинах на ветровых стеклах, но в случае, если они появились в зоне очистки стеклоочистителя с водительской стороны.

Такие трещины способны ухудшить обзор, а значит и создать угрозу безопасности дорожного движения. При этом отмечается, что автомобилистам предоставят возможность доехать до места стоянки или ремонта без эвакуатора.

Выявленный дефект нужно будет устранить в течение 7 дней, после чего потребуется прохождение ТО.

В случае, когда выявленные дефекты не устраняют, и машина снова появляется на дороге, сотрудники ГИБДД имеют право изъять у водителя свидетельство регистрации на машину.

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