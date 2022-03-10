Автономные кондиционеры и предпусковые подогреватели Вебасто

Зимняя стужа и летняя жара создают сложности и неудобства при пользовании автомобильным транспортом. Холодным утром двигатель не желательно запускать в работу без предварительного разогрева.

Летом воздух в салоне слишком жаркий и трудно дышать. При повышении температуры в помещении выше 30 градусов у человека на 20% снижается способность сосредоточения внимания и продуктивность. Это негативно сказывается на качестве вождения, повышает риски дорожно-транспортных происшествий и аварий.

Штатное оборудование нового автомобиля зачастую сознательно ограничивается производителем с целью избежать повышения стартовой стоимости и снижения конкурентности продукта на рынке.

Поэтому многие автолюбители и профессионалы заботятся об установке климатического оборудования для обеспечение комфортных условий вождения и оптимизации режима запуска двигателя.

Зачем нужен автономный кондиционер

Штатный кондиционер функционирует только при работающем двигателе, что лишает водителя и пассажиров комфорта на стоянках, в кемпингах и иных аналогичных условиях.

Установка автономного кондиционера, работающего при выключенном двигателе, может надежно решить описанные проблемы. Ознакомиться с условиями, типами автономных кондиционеров и заказать установку можно на сайте официального представителя Webasto на сайте https://acsavto.ru/product-category/kondiczionery/.

Автономные кондиционеры поставляются трех видов. Накрышные, встраиваемые и навесные.

Накрышный кондиционер обладает лучшими характеристиками и не ограничивает пространство в салоне.

Встраиваемые и навесные кондиционеры выбираются для случаев, когда установка крышной сплит-системы по каким-то причинам невозможна или нежелательна.

Автономный кондиционер не расходует заряд автомобильного аккумулятора, позволяет экономить горючее, так как во время стоянки нет нужды оставлять двигатель работающим.

Преимущества использования предпускового подогревателя

Холодным утром можно увидеть долго сидящих в салоне водителей, ожидающих, пока двигатель прогреется. Этого неудобства можно избежать и более грамотно распределить время, если воспользоваться предпусковым подогревателем Вебасто. Подробности на сайте официального представителя компании Webasto https://acsavto.ru/.

Предпусковой подогреватель функционирует по штатной системе охлаждения двигателя, тем самым обеспечиваются оптимальные условия прогрева двигателя и салона.

Для управления подогревателем можно воспользоваться мобильным приложением, таймером автоматического запуска либо пультом дистанционного управления в формате носимого брелока.