Российское подразделение немецкой компании опубликовало новые прайсы на свои автомобили.

В марте в России подорожал весь модельный ряд компании Volkswagen, причем ценники стали больше на 17,5 – 25,5%.

В денежном выражении показатель составил 331 500 – 1 792 500 рублей в зависимости от модели и комплектации.

Меньше всех прибавил в цене лифтбек Polo – плюс 331 500 рублей, а самая большая прибавка оказалась у Touareg – от 1 764 500 до 1 792 500 рублей в зависимости от версии.

Кроссовер Taos теперь продается по цене на 591 000 – 691 000 рублей больше, а Tiguan – на 731 000 – 881 000 рублей.

Также стали дороже и модификации Passat — от 856 000 до 1 012 000 рублей Teramont подорожал на 1 297 000 рублей, а хэтчбек Golf обойдется по цене на 934 000 рублей больше.