Ford прекратил приём заказов ещё на две модификации Mustang Mach-E

В конце прошлой недели на официальном сайте Ford появилось сообщение о том, что «из-за высокого спроса модели 2022 Premium и California Route 1 недоступны для заказа», хотя «у некоторых дилеров имеется крайне ограниченный ассортимент».

Ford подтвердил журналистам прекращение продаж версий, отметив, что «мы наблюдаем беспрецедентный спрос и сосредоточены на выполнении существующих заказов клиентов на модели Mustang Mach-E Premium и California Route 1».

В Ford сообщили, что клиенты могут либо попытаться найти одну из этих комплектаций у дилера, либо, в качестве альтернативы, они могут вместо них заказать либо базовую модель Select, либо высокопроизводительный GT».

Стоимость Premium начинается от 50 200 долларов, а цена California Route 1 стартует от 53 875 долларов.

Теперь заказы на Mach-E 2022 года ограничены версией Select за 44 995 долларов или GT за 63 095 долларов. По словам представителей компании, Premium и California Route 1 снова станут доступны для заказа в 2023 модельном году, и об этом будет объявлено дополнительно.