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Компания Lotus запатентовала дизайн первого электрического кроссовера Type 132

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Патентные изображения Lotus Type 132, первого внедорожника и второго электромобиля компании, были отправлены в IP Australia, раскрывая дизайн автомобиля.

Type 132 будет иметь активную аэродинамику и выдающиеся лидарные датчики, прикрепленные к передней и задней части крыши.

В то время как Lotus больше всего известен своими гибкими и легкими спортивными автомобилями, британский автопроизводитель приближается к переломному моменту.

Emira является последней моделью Lotus с бензиновым двигателем, и в настоящее время готовится линейка электромобилей.

Новые патентные изображения, предоставленные Lotus в IP Australia, дали нам первое представление об электрическом будущем Lotus, показывая внедорожник Type 132, который должен быть представлен 29 марта.

Компания Lotus запатентовала дизайн первого электрического кроссовера Type 132

Type 132 станет первым внедорожником Lotus, и он выглядит довольно компактным. Скорее всего, по размеру он будет где-то между Porsche Macan и Cayenne.

Он использует преимущества своей электрической архитектуры с коротким покатым капотом и вытянутой кабиной, а также имеет удивительно длинный задний свес для электромобиля. В кроссовере, похоже, отказались от традиционных зеркал вместо которых будут камеры.

Компания Lotus запатентовала дизайн первого электрического кроссовера Type 132

Type 132 будет иметь усовершенствованную аэродинамику: эффектный треугольный рисунок в нижней части переднего бампера на самом деле представляет собой группу активных заслонок решетки радиатора, которые работают вместе с воздуховодами в капоте.

Lotus следует современным тенденциям дизайна с выдвижными дверными ручками и задними фонарями во всю ширину.

Компания Lotus запатентовала дизайн первого электрического кроссовера Type 132

Type 132 создают на платформе, в которой могут размещаться батареи мощностью от 92,0 до 120,0 кВтч, и которая обещает быструю зарядку благодаря электрической системе на 800 вольт.

Новый внедорожник станет еще и самым тяжелым Lotus за всю историю марки. Все подробности о технических характеристиках будут раскрыты позже в этом месяце.

lotus Lotus Type 132
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