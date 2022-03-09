Компания Lotus запатентовала дизайн первого электрического кроссовера Type 132

Патентные изображения Lotus Type 132, первого внедорожника и второго электромобиля компании, были отправлены в IP Australia, раскрывая дизайн автомобиля.

Type 132 будет иметь активную аэродинамику и выдающиеся лидарные датчики, прикрепленные к передней и задней части крыши.

В то время как Lotus больше всего известен своими гибкими и легкими спортивными автомобилями, британский автопроизводитель приближается к переломному моменту.

Emira является последней моделью Lotus с бензиновым двигателем, и в настоящее время готовится линейка электромобилей.

Новые патентные изображения, предоставленные Lotus в IP Australia, дали нам первое представление об электрическом будущем Lotus, показывая внедорожник Type 132, который должен быть представлен 29 марта.

Type 132 станет первым внедорожником Lotus, и он выглядит довольно компактным. Скорее всего, по размеру он будет где-то между Porsche Macan и Cayenne.

Он использует преимущества своей электрической архитектуры с коротким покатым капотом и вытянутой кабиной, а также имеет удивительно длинный задний свес для электромобиля. В кроссовере, похоже, отказались от традиционных зеркал вместо которых будут камеры.

Type 132 будет иметь усовершенствованную аэродинамику: эффектный треугольный рисунок в нижней части переднего бампера на самом деле представляет собой группу активных заслонок решетки радиатора, которые работают вместе с воздуховодами в капоте.

Lotus следует современным тенденциям дизайна с выдвижными дверными ручками и задними фонарями во всю ширину.

Type 132 создают на платформе, в которой могут размещаться батареи мощностью от 92,0 до 120,0 кВтч, и которая обещает быструю зарядку благодаря электрической системе на 800 вольт.

Новый внедорожник станет еще и самым тяжелым Lotus за всю историю марки. Все подробности о технических характеристиках будут раскрыты позже в этом месяце.