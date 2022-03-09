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Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года

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Новинка предназначена для европейского рынка, и по сути становится предвестником CX-70 для американского рынка.
Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года, который стал первым автомобилем марки, созданным на новой платформе.

Как следует из названия, CX-60 больше и роскошнее, чем недавно представленный CX-50. CX-60 также использует новую архитектуру компании с продольным расположением двигателя, что призвано поднять Mazda на новый уровень.

В стандартную комплектацию входит гибридная трансмиссия с подключаемым модулем, в которой используются 2,5-литровый бензиновый двигатель и 134-сильный электродвигатель.

Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года

Общая мощность системы составляет 323 лошадиных силы, и Mazda утверждает, что у нее будет запас хода на электротяге 63 км благодаря аккумуляторной батарее мощностью 17,8 кВтч.

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод входят в стандартную комплектацию.

Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года

Внешне CX-60 в целом похож на более крупный CX-5 с большим количеством хрома.

Интерьеры Mazda хороши, но салон CX-60 выглядит на уровень выше нынешних предложений благодаря новым материалам для приборной панели и сидений, включая тканый текстиль, кожу Nappa и отделку деревом.

Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года

Хотя CX-60 изначально запускается в Европе только с этой подключаемой гибридной конфигурацией, эта платформа будет поддерживать еще и рядный шестицилиндровый двигатель с 48-вольтовой гибридной системой, которую как ожидается, получит будущий CX-70.

Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года Компания Mazda презентовала новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 2022 года

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