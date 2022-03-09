Компания Renault презентовала новый гибридный кроссовер Austral

Полная революция в предложении внедорожников Renault C-сегмента заключается в том, что новый Austral становится более престижным.

Постоянное продвижение Renault новых продуктов было подкреплено появлением совершенно новой модели с новым названием.

Это Renault Austral, и он позиционируется как совершенно новая модель в своем сегменте.

Новый кроссовер заменяет Kadjar в линейке бренда и представляет собой предложение с более высокими техническими характеристиками, чем его предшественник, благодаря ключевым достижениям в области технологий и электрификации.

Renault Austral будет конкурировать с такими моделями, как Peugeot 3008, Toyota RAV4, и, возможно, даже посягнуть на некоторые бренды премиум-класса, такие как BMW X3. Продажи Austral начнутся в конце 2022 года.

Austral будет производиться на заводе Renault в Валенсии, Испания. Он использует последнюю версию платформы CMF-C/D. Обновленная платформа позволила Renault внести глубокие изменения в новую модель с точки зрения дизайна, внутренней компоновки, помощи водителю и технологии гибридной трансмиссии.

Имея длину 4,51 м, ширину 1,83 м и высоту 1,62 м, Austral по размеру похож на автомобиль, который он заменяет.

Однако внешне от полностью отличается от Kadjar, и был разработан с использованием последних дизайнерских решений Renault, которые можно увидеть на полностью электрическом Megane E-Tech Electric.

Интерьер тоже совершенно новый, он значительно отличается от дизайна и технологий кабины Kadjar. Там будет информационно-развлекательная система на базе Android Automotive с 12-дюймовым экраном и 12-дюймовый центральный сенсорный экран с портретной ориентацией.

Также есть новый уровень отделки салона под названием Esprit Alpine, который Renault, похоже, позиционирует в качестве более спортивной отделки для стандартных автомобилей.

Эта новая концепция, основанная на марке спортивных автомобилей Alpine, предлагает Austral более спортивный обвес с эксклюзивными вариантами окраски и 20-дюймовые колеса.

Версия Esprit Alpine также привносит немного роскоши благодаря частичной обивке из алькантары и кожаному рулевому колесу.

Renault предложит Austral линейку двигателей, которые полностью электрифицированы, но без каких-либо подключаемых модулей.

То есть в линейку входят обычные гибридные и 12-вольтовые мягкие гибридные двигатели. Гибридная версия Austral E-Tech будет доступна в двух вариантах мощности: подтвержден вариант мощностью 197 л.с. и 158 л.с.

Он использует 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом в сочетании с электродвигателем мощностью 67 л.с., подключенным к небольшой батарее мощностью 1,7 кВтч.

В качестве трансмиссии выступает семиступенчатая автоматическая коробка передач, а аккумулятор подзаряжается за счет регенерации при торможении.

Мягкие гибридные установки используют 1,3-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 138 л.с. и 158 л.с., причем последний в стандартной комплектации оснащен автоматической коробкой передач. 12-вольтовая гибридная технология обеспечивает быструю остановку и запуск системы с ранним отключением двигателя, когда автомобиль движется на малых скоростях и останавливается.

Во Франции новинку оценят от 35 тыс. евро, а вот за пределами европейского рынка модель вряд ли появится.