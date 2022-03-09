Перечислены ТОП-10 бюджетных автомобилей, которые могут спасти рынок РФ в 2022 году

В России решили изучить автомобильные рынки разных стран и выбрали модели авто, которые могли бы спасти рынок РФ в этом году за счет своей относительно невысокой стоимости.

Не удивительно, что в списке оказалось немало моделей китайского происхождения, впрочем есть и модели африканских марок. ТОП-10 бюджетных автомобилей, которые могут спасти рынок РФ в 2022 году подготовили специалисты портала Autonews.ru.

Специалисты предположили, что представленные в рейтинге модели могли бы пользоваться спросом даже в условиях тяжелого экономического кризиса.

Итак, среди автомобилей китайского производства в списке числится 5 моделей и это кроссоверы JAC S2 (от 55 тыс. юаней), Changan CS15 (от 54 тыс. юаней) и Dongfeng Fengguang 500 (от 55 тыс. юаней), а также компактвэн Qiteng EX80 (от 43 тыс. юаней) и микроавтобус DFSK C37 (от 55 тыс. юаней).

Следующими в списке оказались Renault Kwid (от 5,7 тыс. долларов) и Fiat Mobi (от 8,7 тыс. долларов). Замыкают ТОП-10 модели африканских брендов, а именно кроссоверы Innoson G5T и Kantanka Onantefo.