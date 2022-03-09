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Эксперты АВТОСТАТ насчитали в России 45,5 млн легковых автомобилей

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Специалисты опубликовали результаты нового исследования, которое показало, сколько автомобилей числится на территории РФ по состоянию на начало года.

Эксперты АВТОСТАТ насчитали в России 45,5 млн легковых автомобилей, а это 76,3% от общего числа транспортных средств в стране, которое составляет 59,6 млн единиц.

Как и ранее самыми распространенными машинами остаются модели Лада, на которые приходится 30% автопарка или 13,5 млн штук.

На втором месте оказались авто марки Toyota (4,1 млн шт.), а следом числятся Hyundai и Kia с одинаковым показателем – по 2,5 млн ед.

Также одинаковую долю занимают Nissan и Renault – по 2,2 млн авто. В десятке самых распространенных легковушек числятся Volkswagen (1,8 млн шт.), Chevrolet (1,7 млн шт.), Ford (1,4 млн шт.) и Mitsubishi (1,3 млн шт.).

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