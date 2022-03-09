Автоэксперт Кадаков посоветовал не торопиться продавать авто с пробегом из-за роста цен

По крайней мере продавать подержанный автомобиль сейчас не стоит, так как на рынке наблюдается существенный рост цен, и позже машину можно продать дороже.

Такое мнение высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он советует не торопиться продавать авто с пробегом, так как через какое-то время его можно будет продать дороже.

«Если вы продавец, то не торопитесь продавать. Вероятно, что через какое-то время продадите дороже. Скидывать цену в нынешней ситуации вообще нет смысла. Если вы покупатель — наверное, надо пытаться сильнее продавливать продавца с тех задранных цен на рынке б/у, которые подскочили одномоментно», — говорит Максим Кадаков.

Эксперт добавил, что если ранее покупатели торговались за условные 100 тыс. рублей, то теперь это будет значительно большая сумма. Желающим приобрести автомобиль сейчас, автоэксперт Кадаков советует рассматривать варианты, которые не дороже 15-20% в сравнении с неделями назад. При этом покупать ладу за 2 млн или УАЗ за 3 млн рублей точно не стоит, отмечает специалист.

Источник