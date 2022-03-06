Главная » Новости

Suzuki подняла цены на свои автомобили в РФ на 250 тыс. рублей в марте 2022 года

Просмотров 43 Опубликовано Обновлено

Модельный ряд японской марки Suzuki в России подорожал с начала марта.

Так, с 5 марта автомобили компании стали дороже на 250 тыс. рублей. Речь идет о кроссоверах Vitara и SX4, а также внедорожнике Jimny.

Теперь стоимость Suzuki Jimny варьируется от 2 169 000 до 2 399 000 рублей, а кроссовер Suzuki Vitara обойдется по цене от 1 919 000 до 2 479 000 рублей.

Минимальная стоимость Suzuki SX4 составляет 2 069 000 рублей, тогда как максимально оснащенная комплектация оценена в 2 549 000 рублей.

Стоит отметить, что автомобили этой марки дорожают в 2022 году не впервые, но очередное удорожание оказалось самым сильным.

Марка Suzuki в январе подняла цены на весь свой модельный ряд в РФ

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО