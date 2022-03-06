Suzuki подняла цены на свои автомобили в РФ на 250 тыс. рублей в марте 2022 года

Модельный ряд японской марки Suzuki в России подорожал с начала марта.

Так, с 5 марта автомобили компании стали дороже на 250 тыс. рублей. Речь идет о кроссоверах Vitara и SX4, а также внедорожнике Jimny.

Теперь стоимость Suzuki Jimny варьируется от 2 169 000 до 2 399 000 рублей, а кроссовер Suzuki Vitara обойдется по цене от 1 919 000 до 2 479 000 рублей.

Минимальная стоимость Suzuki SX4 составляет 2 069 000 рублей, тогда как максимально оснащенная комплектация оценена в 2 549 000 рублей.

Стоит отметить, что автомобили этой марки дорожают в 2022 году не впервые, но очередное удорожание оказалось самым сильным.