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Компания Chery привезла на рынок РФ полноприводный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro

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Прибывший недавно в Москву Chery Tiggo 8 Pro Max уже выставлен в шоу-руме и там его сфотографировали журналисты портала «Китайские автомобили».
По их данным это первый в России полноприводный кроссовер от Chery, который очень сильно отличается от Tiggo 8 Pro.

В полноприводной модификации другой обвес, новые бамперы и четыре патрубка выхлопной системы. Также кроссовер получил затемнённые фонари и измененный салон.

В салоне другая центральная панель и кресла, есть сдвоенные экраны, где один выступает в качестве панели приборов, а второй 12,3-дюйовый является дисплеем для мультимедийной системы.

Компания Chery привезла на рынок РФ полноприводный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro

Под капотом Chery Tiggo 8 Pro Max установлен двухлитровый ДВС Kunpeng с 197-сильной отдачей при 375Нм крутящего момента.

Силовой агрегат работает с семиступенчатой роботизированной коробкой и системой полного привода.

Chery Tiggo 8 Pro Max на российском рынке может стоить свыше 3 млн рублей, так как переднеприводный Tiggo 8 Pro сейчас оценивается от 2,57 до 2,87 миллиона рублей.

Компания Chery привезла на рынок РФ полноприводный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Компания Chery привезла на рынок РФ полноприводный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Компания Chery привезла на рынок РФ полноприводный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro

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