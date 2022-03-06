Китайская компания Chery снова переписала прайсы на свои автомобили в РФ

За последние почти три недели китайский автопроизводитель поднимает цены уже второй раз.

Первый раз автомобили прибавили в цене не так ощутимо, как сейчас. Так, кроссоверы Chery получили ценники больше на 12,5-25,0% в зависимости от модели и комплектации.

В денежном выражении сумма удорожания составила 180-250 тыс. рублей.

В результате Chery Tiggo 4 теперь обойдется в 1,36 млн рублей минимум, что на 180 тыс. рублей больше. Кроссовер Tiggo 7 Pro оценен от 2,01 млн рублей, а это на 280 тыс. рублей больше.

Минимальная цена на Tiggo 8 составляет 2,25 млн рублей (+250 тыс. рублей), а Tiggo 8 Pro обойдется по цене от 2,57 млн рублей, что на 520 тыс. рублей больше.