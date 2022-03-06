Глава автоконцерна Stellantis сообщил о продолжении производства автомобилей в РФ

Исполнительный директор концерна Stellantis в интервью изданию CNN заявил, что в России пока не будет останавливаться сборка автомобилей.

Stellantis выпускает авто марок Peugeot, Citroen и Opel на заводе в Калуге, и несмотря на санкции, крупнейший в мире автопроизводитель пока не будет останавливать производство.

Сборка Peugeot, Citroen и Opel в Калуге будет вестись пока есть необходимые комплектующие, но ожидаются простои из-за перебоев с поставками комплектующих.

Исполнительный директор концерна Stellantis Карлос Таварес также отметил, что будут соблюдаться любые санкции, которые могут затронуть бизнес-процессы концерна.