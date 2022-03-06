Об этом стало известно российским журналистам, которые сослались на информацию о письме, отправленном клиентам и партнерам 3 марта.

В нем якобы говорится об остановке производства автомобилей на предприятии Nissan в Санкт-Петербурге.

Причиной назвали проблемы с поставками комплектующих. Сообщалось, что производство на российском заводе Nissan могут приостановить с 10 марта, но дату возобновления не называют.

В свою очередь представитель компании информацию не подтвердил. Напомним, что на предприятии собирают Qashqai, X-Trail и Murano.