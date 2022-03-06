Автоконцерн АВТОВАЗ ненадолго возобновит сборку автомобилей LADA Granta и Niva Legend

Российский автогигант получил партию комплектующих, которые позволят ненадолго возобновить выпуск автомобилей.

Как сообщает Drom.ru, доставленных комплектующих хватит на сборку около двух тысяч автомобилей. Приоритетными оказались LADA Granta и Niva Legend.

Именно линии по их сборке и будут работать, причем сообщается, что производство возобновят на два дня. Сейчас напомним, предприятия АвтоВАЗа с 5 марта находятся в простое.

В Тольятти с 14 по 15 марта планируется выпустить 1600 LADA Granta и 400 внедорожников Niva Legend. Есть информация, что самыми дефицитными комплектующими являются блоки ABS и ESP, поставляемые с завода «Роберт Бош Самара».