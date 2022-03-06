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Граждане РФ столкнулись с проблемами при получении автокредитов

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Банки стали чаще отказывать в оформлении кредита на автомобиль россиянам.

О том, что получить автокредит в России стало сложнее написала «Российская газета».

Уточняется, что спрос на автокредиты с начала года оказался рекордным, что связано с желанием россиян выгодно приобрести автомобили, которые серьезно дорожают. В результате стали наблюдаться проблемы при получении автокредитов.

По информации издания, банки внимательнее оценивают риски потенциальных заемщиков, в связи с чем растет и число отказов.

По статистике, только в январе этого года число выданных кредитов на новые и подержанные авто сократилось на 11,1% до 59,7%. За последний год по данным НБКИ одобряемость снизилась до 33% против 38%.

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