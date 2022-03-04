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Хэтчбек Lexus CT окончательно уходит в отставку

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Lexus CT 200h на рынке предлагается с гибридной силовой установкой от Тойоты Prius третей генерации.
Большим спросом премиальный хэтчбек Lexus CT никогда не пользовался. На рынке он появился в 2010 году и с тех пор модель пережила два обновления, но технически «пятидверка» не менялась.

Гибридная версия Lexus CT 200h продавалась в 65 странах мира, но за весь период существования (11 лет) было продано всего 380 тыс. авто.

Сейчас Lexus CT 200h предлагают только на японском рынке, но в октябре модель полностью снимают с производства.

В честь окончания существования Lexus CT подготовлена специальная прощальная версия — Cherished Touring.

У нее салон выполнен в красном и черном цветах, а в экстерьере присутствуют серебристые вставки. В Японии Lexus CT 200h Cherished Touring уже можно заказать по цене 36600 долларов.
Преемника у Lexus CT не будет, так как компания его выпустила уже давно, им стал паркетник Lexus UX, и скоро модельный ряд пополнит еще более компактный кроссовер.

Хэтчбек Lexus CT окончательно уходит в отставку

lexus Lexus CT
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