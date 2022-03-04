Hyundai Creta возглавил ТОП-10 самых покупаемых кроссоверов в РФ в феврале 2022 года

Опубликован рейтинг самых востребованных кроссоверов на российском рынке за февраль.

В отчетный период лидером по продажам среди кроссоверов стал Hyundai Creta. Его объемы продаж составили 4 338 ед., что на 35% меньше. Renault Duster находится на второй строчке с результатом 4 048 штук, что на 80% больше. Семейство LADA Niva оказалось на третьей позиции с результатом 3854 экземпляра (-12%).

Следующие две строчки заняли Toyota RAV4 (3003 ед., -12%) и Mitsubishi Outlander (1951 ед., +51%). В десятке самых покупаемых кроссоверов в РФ в феврале 2022 года числятся: Nissan Qashqai (1834 ед., -7%), Haval Jolion (1557 ед.), Kia Seltos (1550 ед., +28%), Nissan X-Trail (1538 ед., -12%) и Renault Arkana (1428 ед., -1%).