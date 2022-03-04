Южная Корея продолжит поставлять автомобили на рынок РФ

Автомобили корейских брендов, представленные на территории РФ, не попали под действие санкций.

То же касается и бытовой техники, а также электроники. Как выяснили журналисты «Российской газеты», существует большая вероятность, что машины марок Hyundai, Kia и Genesis останутся на рынке.

Утверждается, что Южная Корея добивается исключения из FDPR (правило прямого иностранного продукта). В нем есть предписание о получении лицензии правительства США в том случае, если компания производит продукцию за рубежом с использованием американских технологий и поставляет в Россию.

В свою очередь Министерство торговли США подтвердило Южной Корее, что несмотря на то, что продукция попадает под действие FDPR, она является исключением из новых правил при условии, что не поставляется для военных нужд.