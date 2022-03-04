АвтоВАЗ остановит производство на своих заводах с 5 марта 2022 года

АвтоВАЗ с 5 марта останавливает свои линии до 14 марта, при этом в компании отмечают, что простой может продлиться до 21 марта.

Приостановка сборочных линий связана с длинными выходными в России и дефицитом комплектующих.

Сообщается, что во время простоя работники компании будут получать 2/3 от среднемесячной заработной платы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявлял, что власти региона и России уже разрабатывают комплекс мер, чтобы стабилизировать работу крупнейшего в России автопроизводителя.