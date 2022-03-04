Российский автомобильный рынок в феврале 2022 года снизился на 5%

России опубликовали статистику по продажам новых автомобилей за прошлый месяц.

Так, в феврале россияне купили 114 349 новых машин, что оказалось на 5% меньше результатов аналогичного периода прошлого года. За период январь-февраль на авторынке также наблюдается отрицательная динамика, когда было реализовано 206 011 авто, что на 4,3% меньше.

Лидером российского авторынка остается Лада с показателем 22 378 проданных машин в феврале, что на 21% меньше. Второе место занимает Kia – 15 001 ед., а это на 9% меньше. Третий результат у Hyundai – 13 761 ед., что на 1% меньше.

Четвертое место оказалось за Renault – 10 382 шт., что на 2% больше. В пятерке самых продаваемых авто оказались модели марки Toyota – 7568 шт. (+1%). В десятке самых востребованных числятся:

Volkswagen (5631 ед., -18%),

Skoda (5438 ед., -23%),

Nissan (4192 ед., -12%),

ГАЗ (3791 ед., +17%),

Haval (3569 ед., +65%).