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Компании Sony и Honda объединились для разработки и продажи электромобилей в 2022 году

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Sony и Honda Motor в пятницу объявили о сотрудничестве в разработке электрических автомобилей.
Представители японских компаний в пятницу подписали договор о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки и производства аккумуляторных авто, причем на стороны заявили, что союз открыт для других компаний.

Первый совместный автомобиль от Sony и Honda Motor должен появится в 2025 году.

Японская автомобильная компания будет заниматься разработкой и производством электрокара, а Sony для них разработает платформу мобильных услуг.

В Sony отметили, что в разработке и производстве электрокары проще классических авто, а это позволяет технологическим компаниям выйти на автомобильный рынок.

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