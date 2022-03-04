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Крупнейшие мировые производители прекращают поставки машин и автозапчастей в РФ

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Из-за ситуации на Украине европейские и японские производители превратили поставки своих автомобилей на российский рынок.

Уже об этом заявили в Volvo, Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW и Mazda. В РФ конечно есть складской запас авто перечисленных марок, но их хватит ненадолго.

Текущая ситуация с долларом также заставляет россиян скупать авто. Первыми были распроданы популярные модели, и это привело к тому что автосалоны стали пустыми, остались только экземпляры с большой наценкой. Также европейские компании прекратили поставку запчастей.

В РФ точно остаются китайские производители и корейские, они не планируют покидать российский рынок, а китайские компании обещают расширить модельный ряд.

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