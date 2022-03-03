Популярные модели Genesis

Южнокорейский бренд премиальных авто Genesis, созданный компанией Hyundai Motor, впервые был представлен как самостоятельный бренд в 2015 году. В настоящее время модельная линейка Genesis включает в себя седаны и внедорожник.

Genesis G70

Получить подробную информацию о различных моделях автомобилей Genesis можно по ссылке https://www.genesis.com/ru/ru/genesis.html. Универсальный компактный седан G70 под названием Shooting Brake появился на европейском авторынке в конце 2021 года, а на российском – в начале 2022 года. Эксперты отметили оригинальный подход корейских разработчиков к превращению седана в универсал. Инженеры решили не заменять полностью заднюю часть автомашины и даже почти не коснулись бокового остекления. Они предпочли установить сзади массивную дверь с большим спойлером и панорамным изогнутым стеклом, а крыша оказалась только чуть-чуть длиннее по сравнению с седаном.

Genesis GV60

Электропаркетник GV60 2022 модельного года создан на платформе E-GMP, использованной при конструировании Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5 и позволяющей устанавливать всевозможные премиум-опции. Для кроссовера премиальной категории Genesis GV60 инженеры выбрали наиболее емкий аккумулятор из всех существующих на 77,4 киловатт-часа. Техническая комплектация Genesis GV60 реализуется в трех версиях:

С полным приводом – оба мотора на 217 л. с.

С полным приводом – моторы на 217 и 110 л. с.

С задним приводом – с одним мотором на 228 л. с.

Genesis G90

Первая версия роскошного седана Genesis G90 2022 года оказалась весьма успешной и вызывала интерес как в Южной Корее, так и на большинстве зарубежных рынков, в том числе на российском. Однако пятилетний цикл производства G90 завершился, и настало время для смены поколения. Новая модель Genesis G90 представляет собой рестайлинг с заменой радиаторной решетки, бамперов, оптики, добавлением в список двигателей еще одного мотора и косметическим обновлением салона. Основным нововведением станет замена пятилитрового «атмосферника» V8 на двигатель би-турбо V6 объемом 3,5 л и мощностью 380 л. Восьмискоростная автоматическая КПП, полный привод и бензиновые моторы останутся прежними.

В условиях резко сокращающегося на российском рынке предложения автомобилей продукция Hyundai Motor может стать для многих покупателей оптимальным выходом из сложной ситуации. Представленные выше модели Genesis заинтересуют всех автомобилистов, готовых потратить деньги на приобретение транспорта высокого качества.