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Китайская марка Geely приостановила отгрузки автомобилей дилерам в РФ

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Китайский автопроизводитель столкнулся с проблемами, которые повлияли на отгрузку автомобилей российским дилерам.
Как стало известно, китайская Geely приостановила отгрузки автомобилей дилерам в РФ, но сообщается, что это временно.

Есть информация, что новые автомобили пока не отгружают из-за необходимости оценки экономической ситуации, а также в связи с проблемами в сфере логистики.

Что касается машин в наличии, то их стоимость советуют уточнять у официальных дилеров марки. Об изменении цен и возобновлении поставок дилерам будет объявлено в течение недели.

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