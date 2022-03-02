Китайская марка Geely приостановила отгрузки автомобилей дилерам в РФ

Китайский автопроизводитель столкнулся с проблемами, которые повлияли на отгрузку автомобилей российским дилерам.

Как стало известно, китайская Geely приостановила отгрузки автомобилей дилерам в РФ, но сообщается, что это временно.

Есть информация, что новые автомобили пока не отгружают из-за необходимости оценки экономической ситуации, а также в связи с проблемами в сфере логистики.

Что касается машин в наличии, то их стоимость советуют уточнять у официальных дилеров марки. Об изменении цен и возобновлении поставок дилерам будет объявлено в течение недели.