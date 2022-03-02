Компания Geely раскрыла информацию о продажах своих автомобилей на российском рынке за февраль.

Согласно опубликованной статистике, в прошлом месяце дилеры китайской марки продали в РФ 2 188 новых автомобилей, а этот результат превышает прошлогодний на 82%.

За первые два месяца года Geely продала 4 041 автомобиль, что в 2,3 раза больше. Geely Atlas Pro в феврале 2022 года впервые стал бестселлером бренда на рынке РФ, который был продан в количестве 870 штук.

На втором месте оказался Geely Coolray с показателем 636 единиц, а это на 17% больше.

Третьей самой продаваемой моделью бренда стал купеобразный кроссовер Tugella. Его продажи составили 550 экземпляров, что в 5,2 раза больше.