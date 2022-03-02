В планах автопроизводителя к 2030 году занять 7% доли рынка электрокаров.

В связи с этим немало средств из общих объемов инвестиций будет направлена как раз на разработку и выпуск электромобилей.

По данным Reuters, концерн Hyundai Motor инвестирует в собственное развитие $80 млрд до 2030 года, из которых 16,1 млн млрд направят на разработку и производство электрокаров.

К тому же времени компания намерена занять 7-процентную долю рынка электромобилей, когда будет продаваться 1,87 млн авто.

Автомобили с полностью электрическими силовыми установками будут выпускать под брендами Hyundai, Genesis, Kia и Ioniq. Кроме этого, инвестиции будут направлены и на строительство заводов по выпуску электрокаров.