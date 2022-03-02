«Соллерс Форд» остановит производство автомобилей Ford Transit с 3 марта 2022 года

Ford Motor Company временно прекращает своб деятельность в России.

В связи с этим, «Соллерс Форд» остановит производство автомобилей Ford Transit, причем сообщается, что сборку машин в Елабуге планируют остановить 3 марта.

«Руководство Соллерс Форд предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя и обеспечить возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company», — говорится в сообщении «Соллерс Форд».

Ранее автопроизводитель заявил, что приостанавливает свою деятельность в РФ из-за событий в Украине.