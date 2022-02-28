Главная » Новости

Объявлен победитель конкурса Car of the Year 2022

Просмотров 456 Опубликовано Обновлено

В этом году в первой тройке лидеров оказались только электрокары.

Итоги конкурса Car of the Year 2022 были подведены в формате онлайн. Журналисты из разных стран оценивали 39 моделей авто, из которых в финал добрались только 7.

Лучшим автомобилем года был признан электрический кросс-хэтчбек Kia EV6, который набрал 279 баллов.

Хэтчбек Renault Megane E-Tech стал вторым с результатом 265 баллов, ну и в тройке лидеров оказался Hyundai Ioniq 5, заработавший 261 балл.

В списке еще числятся Peugeot 308 (191 балл), Skoda Enyaq iV (185 баллов), Ford Mustang Mach-E (150 баллов) и Cupra Born (144 балла).

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО