Объявлен победитель конкурса Car of the Year 2022

В этом году в первой тройке лидеров оказались только электрокары.

Итоги конкурса Car of the Year 2022 были подведены в формате онлайн. Журналисты из разных стран оценивали 39 моделей авто, из которых в финал добрались только 7.

Лучшим автомобилем года был признан электрический кросс-хэтчбек Kia EV6, который набрал 279 баллов.

Хэтчбек Renault Megane E-Tech стал вторым с результатом 265 баллов, ну и в тройке лидеров оказался Hyundai Ioniq 5, заработавший 261 балл.

В списке еще числятся Peugeot 308 (191 балл), Skoda Enyaq iV (185 баллов), Ford Mustang Mach-E (150 баллов) и Cupra Born (144 балла).