В РФ зафиксировали высокий спрос на автомобили с пробегом в феврале 2022 года

Россияне активно покупают подержанные автомобили, в том числе и по завышенным ценам.

О том, что в РФ зафиксировали очень высокий спрос на автомобили с пробегом в феврале 2022 года рассказала пресс-секретарь автомобильного портала «Дром» Мария Погребец в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, россияне скупают машины, чтобы сохранить рублевые накопления.

«Во время прошедших выходных россияне активно покупали все ранее выставленные на продажу машины. Каждый второй продавец еще перед выходными поднял цену на 20-30%, но в субботу-воскресенье произошла умеренная коррекция стоимости», — говорит Мария Погребец.

Только за последние четыре дня стоимость подержанных авто увеличилась на 13% и теперь их средняя цена достигает 1 458 000 рублей.