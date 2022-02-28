Сразу 20 автопроизводителей повысили цены на новые автомобили в РФ в феврале 2022 года

С начала года началась новая волна подорожаний автомобилей и февраль не стал исключением.

В феврале цены на свои автомобили изменили сразу 20 автопроизводителей.

Как пишет Autonews, несколько дней назад цены на машины подняли Citroen, Mazda, Hyundai, Infiniti, Opel, Peugeot, Renault и Mercedes-Benz.

В списке также есть Mazda, Citroen и Peugeot, у которых стали дороже все представленные в стране автомобили.

Отдельные модели стали дороже у компаний Infiniti, Hyundai и Renault. Среди компаний, у которых прибавил в цене весь модельный ряд числится Mercedes-Benz и Opel.