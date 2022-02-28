Автоконцерн АВТОВАЗ поднимет цены на автомобили LADA с начала марта

С 1 марта на российском рынке подорожают российские автомобили Лада.

О новом удорожании стало известно порталу «Лада.Онлайн», причем журналисты пишут, что сначала планировали подорожание на 14-30 тыс. рублей, но в результате приняли решение поднять цены на 34-60 тысяч рублей.

Больше всех прибавит в цене Largus – 60 тыс. рублей. Модель Vesta станет дороже на 50 тыс. рублей, а XRay – на 40 тыс.

Что касается Гранты, то ее стоимость увеличится на 34 тыс. рублей. О том, как изменятся цены на семейство Niva, информации нет.