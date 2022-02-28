Немецкая компания присоединилась к числу производителей, которые приостановили отгрузки своих машин российским дилерам.

Volkswagen приостановил отгрузки автомобилей российским автодилерам, о чем стало известно журналистам «Интерфакс».

Однако было отмечено, что речь идет об остановке отгрузки только тех машин, которые находятся на территории РФ. При этом об ограничении поставок авто из-за рубежа не поступало.

Стоит отметить, что российское подразделение Volkswagen, а именно «Фольксваген Груп Рус» представлено семи брендами концерна, в числе которых Volkswagen Легковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati.