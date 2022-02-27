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В «Автостате» сообщили, сколько автомобилей продаётся на 1000 жителей в РФ

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Аналитики в России посчитали, сколько автомобилей в среднем продается на 1000 россиян.
Исследованием занимались специалисты агентства «Автостат», которые выяснили, что в среднем на каждую тысячу жителей России приходится 51 проданный автомобиль.

Из общего показателя 10 авто приобрели новыми, а 41 – подержанными. Если рассматривать федеральные округи, то в 5 из 8 показатель оказался выше среднего.

Например, на Урале и Дальнем Востоке показатель составляет 53, в Сибири – 54, а в центре и на Юге – 55. В Москве и Петербурге на 1000 жителей продается 44 и 61 ед.

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