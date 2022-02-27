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В Сети представили первые изображения кросс-купе Lada за 1,2 млн рублей

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Как известно, автомобили Лада скоро начнут выпускать на платформе CMF-B, используемой также во многих моделях Renault и Nissan.
Уже скоро будут выпущены первые Лады на новой платформе, по крайне мере к их выпуску уже начали готовиться на АвтоВАЗе.

В планах создание не только новых поколений уже существующих моделей, но и выпуск нескольких новых кроссоверов.

Предполагается, что одной из новинок станет купе-кроссовер, который может стать альтернативой Аркане. Вот такой кроссовер и решили представить дизайнеры портала autonews.ru.

На рендерах был показан купеобразный кроссовер, который будет ярким, но при этом окажется более доступным вариантом Renault Arkana.

Предполагается, что эта модель будет неплохо оснащена, и получит версию с передним и полным приводом. Стоимость такой Лады предварительно стартует от 1,2 млн рублей.

В Сети представили первые изображения кросс-купе Lada за 1,2 млн рублей

Источник

Tvoe-avto.com
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