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Перечислены 3 самых быстрых кроссоверов на рынке РФ в 2022 году

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Основой для составленного рейтинга стали паспортные данные кроссоверов по времени разгона до 100 км/ч.
Рейтинг, в котором оказались три модели кроссовера, составил портал «Тарантас Ньюс». Там выяснили, что одним из самых быстрых на российском рынке кроссовером является Audi RS Q8.

Заряженный кроссовер разгоняется до сотни за 3,8 секунды. Эта модель помимо спортивного оформления имеет четырехлитровый турбомотор с отдачей 600 л.с. при 800 Нм.

На втором месте располагается Lamborghini Urus с четырехлитровым 650-сильным агрегатом с показателем крутящего момента 850 Нм.

Этот автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды. Ну и на третьей строчке опубликованного рейтинга и самым быстрым кроссовером оказался Porsche Cayenne Turbo GT, время разгона у которого составляет 3,3 секунды в версии с пакетом Sport Chrono.

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