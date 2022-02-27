Автопроизводители отказываются от поставок новых автомобилей в Россию

Известно уже о как минимум 6 автопроизводителях, которые приняли решение приостановить отгрузку своих машин в Россию.

В свете последних событий ряд автомобильных компаний приняли решение и задумались об остановке поставок в страну своих машин.

Решение уже приняли Jaguar Land Rover, Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche и General Motors, пишет Autonews.ru.

Немногие из них озвучили официальную причину отказа от поставок новых авто.

Первой среди них стала Audi, разославшая своих дилерам официальные письма, в котором говорится о «сложной ситуации по всем индикаторам».