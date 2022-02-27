Представлены первые рендерные изображения нового кроссовера Honda CR-V

Модель Honda CR-V скоро переживет смену поколений. Презентация шестого по счету поколения должна пройти до конца года.

Пока же дизайнеры решили показать, как может измениться кроссовер, опубликовав рендерные изображения. Авторами рендеров являются дизайнеры портала «Колёса.ру».

По их мнению, новый Honda CR-V будет иметь более спокойный дизайн. Во внешности будет немало изменений, также как и в салоне, где появится полностью переработанная передняя панель, большой экран мультимедиа и другое.

Что касается технических характеристик, то тут информации мало, но известно, что в моторной гамме не останется устаревших атмосферных двигателей и дизельных агрегатов.