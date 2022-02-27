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Компания Mercedes-Benz резко подняла цены на автомобили в РФ в феврале 2022 года

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Удорожание автомобилей немецкой марки достигает 32%.
Как выяснил портал Motor.ru, компания Mercedes-Benz резко подняла цены на автомобили в РФ в феврале 2022 года.

Все автомобили стали дороже на 20%, а начальная цена G-Class и вовсе подорожала на 32%. В последнем случае такой рост стоимости объясняется отсутствием базовой комплектации.

Так, например, A-Class продается по цене от 3,35 млн рублей, а GLC оценен от 5,87 млн рублей. Начальная цена G-Class составляет 16 260 000 рублей.

Если говорить о лимузине Mercedes-Maybach S 680, то после подорожания его стартовая цена достигла 34 130 000 рублей.

Он прибавил в цене 6,28 млн рублей. Прежние прайсы остались только у CLS и минивэна V-Class.

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