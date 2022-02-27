Граждане РФ чаще стали приобретать китайские автомобили в 2022 году

В этом году, впрочем, как и в 2021 году, наблюдается повышенный спрос на китайские автомобили в России.

Это обусловлено ростом цен на рынке и дефицитом машин, так как в таких условиях китайские автомобили продают по демократичной цене, к тому же они могут похвастаться и качеством.

По словам директора аналитического агентства Gruzdev Analyze Александр Груздев, которого приводит «Прайм», еще 30-40 лет назад машины китайского автопрома не могли похвастаться качеством, а теперь марки предлагают вполне достойное качество за свои деньги.

В свою очередь Денис Мигаль из Fresh Auto говорит, что объемы продаж авто из Китая в России уже сравнялись с продажами авто корейских и японских брендов. Как рассказал замдиректора по развитию бизнеса АГ «Авилон» Олег Шамба, успешная динамика китайских брендов в РФ во многом связана с дефицитом авто из других стран.