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Граждане РФ чаще стали приобретать китайские автомобили в 2022 году

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В этом году, впрочем, как и в 2021 году, наблюдается повышенный спрос на китайские автомобили в России.
Это обусловлено ростом цен на рынке и дефицитом машин, так как в таких условиях китайские автомобили продают по демократичной цене, к тому же они могут похвастаться и качеством.

По словам директора аналитического агентства Gruzdev Analyze Александр Груздев, которого приводит «Прайм», еще 30-40 лет назад машины китайского автопрома не могли похвастаться качеством, а теперь марки предлагают вполне достойное качество за свои деньги.

В свою очередь Денис Мигаль из Fresh Auto говорит, что объемы продаж авто из Китая в России уже сравнялись с продажами авто корейских и японских брендов. Как рассказал замдиректора по развитию бизнеса АГ «Авилон» Олег Шамба, успешная динамика китайских брендов в РФ во многом связана с дефицитом авто из других стран.

«Кроме того, с каждым годом небывалыми темпами китайские автомобили становятся все более технически совершенными, очень технологическими и цифровыми», — говорит Олег Шамба.

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