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Hyundai представит в РФ спортивные кроссоверы Hyundai Creta и Tucson весной 2022 года

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Этой весной компания Hyundai намерена представить две новинки для российского рынка.
Как оказалось, новинками станут спортивные варианты моделей Hyundai Creta и Tucson.

Обе версии должны выйти весной и будут предлагаться с приставкой к названию N Line. О планах компании стало известно журналистам Autonews.

Технически новинки не получат изменений, а внешне они изменяться в стиле версий N Line предыдущих поколений моделей.

О стоимости и оснащенности спортивных кроссоверов будет объявлено ближе к старту продаж.

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