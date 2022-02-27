Hyundai представит в РФ спортивные кроссоверы Hyundai Creta и Tucson весной 2022 года

Этой весной компания Hyundai намерена представить две новинки для российского рынка.
Как оказалось, новинками станут спортивные варианты моделей Hyundai Creta и Tucson.
Обе версии должны выйти весной и будут предлагаться с приставкой к названию N Line. О планах компании стало известно журналистам Autonews.
Технически новинки не получат изменений, а внешне они изменяться в стиле версий N Line предыдущих поколений моделей.
О стоимости и оснащенности спортивных кроссоверов будет объявлено ближе к старту продаж.