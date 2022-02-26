Специалисты рассказали о подержанных машинах на российском рынке, которые не оправдают ожиданий.

Экспертами «Цена Авто» были перечислены подержанные автомобили, которые не стоит покупать на рынке РФ из-за того, что покупатель может столкнуться в дальнейшем с рядом серьезных проблем.

Так, одним из таких автомобилей оказался Peugeot 308 первой генерации. Его назвали автомобилем неподготовленным к эксплуатации в российских условиях.

Владельцы могут столкнуться с масложором, преждевременным растяжением цепи ГРМ, отказом ЭБУ и ржавчиной на кузовных деталях. Ford Mondeo четвертого поколения тоже находится в списке, особенно версия с роботизированной КП, которая может выйти из строя.

Двухлитровый двигатель модели тоже не получил положительного отзыва ввиду прогорания поршней. Проблемным будет и Chevrolet Spark, у которого двигатель и трансмиссии названы достаточно надежными, но есть проблемы с подвеской, рулевым управлением, тормозной системой, и системой отработавших газов.

Кроссовер Nissan Qashqai как ни странно тоже оказался в ТОПе. Минусами машины назвали проблемы с некоторыми двигателями и недолговечная рейка.

При этом рестайлинговые версии автомобиля негативных отзывов не имеют. Ну и пятой моделью в списке числится KIA Sportage третьего поколения, у которого есть проблемы с автоматической коробкой передач, подвеской, рулевой системой и амортизаторами.