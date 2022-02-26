Такое мнение выразил директор аналитического агентства «АвтоСТАТ» Сергей Целиков, общаясь с журналистами.
Как пишет Autonews, некоторые автомобильные бренды могут уйти с российского рынка из-за ситуации с Украиной, которая привела к обвалу рубля и новым санкциям со стороны США и Евросоюза. Наряду с этим будет наблюдаться и скачек цен на автомобили
«Думаю, что авторынок будет дальше перераспределяться в сторону Китая/Кореи», — говорит Сергей Целиков.
Пока же главной задачей автопроизводителей является сдерживание цен, однако с учетом последних событий это достаточно сложно.
Накануне сообщалось, что некоторые автопроизводители уже приостановили поставки машин с 24 февраля.
Между тем стало известно и о возможном переносе производства из России автомобилей концерна Stellantis.