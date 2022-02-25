В России ожидают рост цен на автомобили на 20% на фоне девальвации рубля

Автомобили с начала года и так дорожали, и ожидается дальнейший рост цен на фоне обострения политической ситуации.

Эксперты говорят, что многие автопроизводители готовятся к пересмотру цен на фоне девальвации рубля, в особенности те, которые приостанавливают отгрузки автомобилей российским дилерам. В России ожидают рост цен на автомобили на 20%, сообщил «Коммерсант».

По словам главы Fresh Auto Дениса Мигаля, ждать стабильности цен в ближайшее время точно не приходится. К тому же многие задались вопросом как пополнять склады. Еще Мигаль рассказал, что есть информация, что банки начнут корректировать ставки по потребительским и автокредитам. Отмечено, что эти данные пока не подтверждены.