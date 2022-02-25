Главная » Новости

В России ожидают рост цен на автомобили на 20% на фоне девальвации рубля

Просмотров 12 Опубликовано Обновлено

Автомобили с начала года и так дорожали, и ожидается дальнейший рост цен на фоне обострения политической ситуации.
Эксперты говорят, что многие автопроизводители готовятся к пересмотру цен на фоне девальвации рубля, в особенности те, которые приостанавливают отгрузки автомобилей российским дилерам. В России ожидают рост цен на автомобили на 20%, сообщил «Коммерсант».

По словам главы Fresh Auto Дениса Мигаля, ждать стабильности цен в ближайшее время точно не приходится. К тому же многие задались вопросом как пополнять склады. Еще Мигаль рассказал, что есть информация, что банки начнут корректировать ставки по потребительским и автокредитам. Отмечено, что эти данные пока не подтверждены.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО