Главная » Новости

Компания Jaguar Land Rover остановила поставки своих автомобилей на рынок РФ

Просмотров 13 Опубликовано Обновлено

Официальную причину остановки поставок в компании не озвучивают.
При этом Jaguar Land Rover проинформировала своих дилеров в России, что принято решение с 24 февраля остановить отгрузку новых машин. Такое решение будет действовать до отдельного, последующего уведомления.

Наряду с этим было добавлено, что заказанные до 22 февраля автомобили планируется отгрузить согласно графику, который прорабатывается командой логистики. Ранее также стало известно, что поставки приостановила и компания Ауди.

На решение о прекращении поставок повлиял обвал курса рубля к мировым валютам. Ожидается, что скоро реакция последует и от других автомобильных компаний.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО