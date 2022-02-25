Компания Jaguar Land Rover остановила поставки своих автомобилей на рынок РФ

Официальную причину остановки поставок в компании не озвучивают.

При этом Jaguar Land Rover проинформировала своих дилеров в России, что принято решение с 24 февраля остановить отгрузку новых машин. Такое решение будет действовать до отдельного, последующего уведомления.

Наряду с этим было добавлено, что заказанные до 22 февраля автомобили планируется отгрузить согласно графику, который прорабатывается командой логистики. Ранее также стало известно, что поставки приостановила и компания Ауди.

На решение о прекращении поставок повлиял обвал курса рубля к мировым валютам. Ожидается, что скоро реакция последует и от других автомобильных компаний.