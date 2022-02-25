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Компания Volkswagen завершила в РФ продажи седана Volkswagen Passat

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Ранее автомобиль прекратили выпускать для Северной Америки и продавать в Европе.
Теперь очередь дошла и до российского рынка, где компания сообщила, что Volkswagen завершила в РФ продажи седана Volkswagen Passat. Модель убирают с рынка в связи со снижающимся спросом, и тенденцией роста популярности моделей сегмента кроссоверов и внедорожников.

С 24 февраля автопроизводитель прекратил прием заказов на седан, при этом внедорожная и стильная версия автомобиля остается на рынке и ее все еще можно заказать у дилеров.

volkswagen Volkswagen Passat
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